Неровные полы: как потребовать у застройщика компенсацию за дефекты в квартире

Партнер юридической компании «Мокров и Партнеры» Анастасия Елисеева сообщила РИАМО, какие самые распространенные дефекты имеют квартиры от застройщика и возможно ли добиться компенсации.

Порой радость новоселов, переехавших в современные квартиры, длится недолго. Тут же начинают становится явными дефекты, допущенные застройщиком. Это могут быть неровные полы, стены, щели в окнах, неправильно установленная сантехника.

«В случае, если в момент приемки были обнаружены дефекты квартиры, их необходимо подробно описать в акте приема-передачи жилья. На практике может возникнуть ситуация, когда застройщик отказывается от подписания акта, содержащего указания на дефекты квартиры. В таком случае целесообразно направить акт застройщику ценным письмом с описью вложения, а также вручить претензию с требованием устранить имеющиеся недостатки», — отметила Елисеева.

При отсутствии в квартире существенных недостатков, препятствующих проживанию, ее необходимо принять, а далее уже требовать устранения недочетов в течение гарантийного срока.