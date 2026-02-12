Некрасивые здания Уфы: какие архитектурные объекты города не нравятся жителям

Архитектурные объекты Уфы, вызывающие споры и разочарование жителей, собрали в подборке с участием арт-критика Кристины Абрамичевой, сообщает mkset.ru .

В Уфе наряду с историческими особняками и зданиями сталинского ампира встречаются объекты, которые горожане считают некрасивыми. Среди них — заброшенные усадьбы Коншиной и Видинеева на улице Карла Маркса, которые много лет стоят в полуразрушенном состоянии. Несмотря на обещания восстановить их, здания остаются под тентами напротив Верховного суда Башкирии.

Многоэтажные дома и панельные «человейники» также вызывают критику. Жители жалуются на плохую шумоизоляцию, отсутствие парковок и неудачное расположение новых высоток, например, в районе ТРЦ «Планета». Некоторые современные проекты, такие как фитнес-клуб Mayakofsky Fitness и жилой комплекс «Соты», выделяются дизайном, но не вписываются в окружающую застройку.

Среди других спорных объектов — ЖК The Prime, пристрой к музею Нестерова, торговый центр «Галант» и остановка Центрального рынка. Верховный суд Башкирии, ипподром «Акбузат» и стадион «Динамо» также отмечены за необычную или устаревшую архитектуру.

Эксперты и жители отмечают, что архитектура города напоминает лоскутное одеяло: старинные здания соседствуют с разношерстными новостройками, а культурное наследие часто остается без должного внимания.

