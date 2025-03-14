Недострой в Балашихе превратится в многофункциональный центр при помощи ЦСС

Недостроенное здание в Балашихе превратится в современный многофункциональный центр. Проект по перестройке «заброшки» реализует федеральный девелопер — ГК «Развитие» при участии центра содействия строительству (ЦСС). Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.

Недострой в Балашихе находится в плачевном состоянии с 2020 года — именно тогда в здании, расположенном на пересечении улицы Юлиуса Фучика и шоссе Энтузиастов, были приостановлены строительные работы. На этом месте должен был появиться новый корпус Российского государственного университета, возведение которого стартовало в 2011 году, однако стройка так и не была завершена.

В 2024 году в ходе публичных торгов площадка была выкуплена новым застройщиком — ГК «Развитие» (по данным на март 2025 девелопер входит в первую 20-ку компаний по объемам текущего строительства по версии ЕРЗ). Объем инвестиций в проект редевелопмента составит не менее 2 млрд рублей.

Центр содействия строительству оказывает проекту всестороннюю поддержку — в частности, сотрудники ЦСС помогают пройти все необходимые процедуры для старта работ в максимально сжатые сроки. В настоящее время архитектурно-градостроительный облик будущего многофункционального центра проходит предпроверку для оперативного получения согласования. Также сотрудники ЦСС оказывают помощь по внесению изменений в существующее разрешение на строительство, которое перешло к нынешнему владельцу здания одновременно с объектом.

ГК «Развитие» планирует начать работы на объекте уже в 2025 году, окончание строительства намечено на 2028 год. Застройщик, обладая многолетним и успешным опытом реализации проектов как в сферах жилой, так и коммерческой недвижимости, превратит опасный недострой в современный деловой центр. Он будет выполнен в стиле нового конструктивизма и включит в себя эргономичные планировочные решения для реализации бизнес-задач различного профиля. Будущим арендаторам и покупателям будут доступны лоты от 30 до 3 000 кв. м, а общая площадь будущего многофункционального центра составит 18 тыс. кв. м.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.