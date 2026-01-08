Не тяните до суда: эксперт рассказала, что делать при трудностях с ипотекой

Эксперт Боковня: при проблемах с ипотекой нужно сразу сообщить о них банку

При первых трудностях с выплатой ипотеки нельзя тянуть до просрочек и суда — это только усугубит ситуацию, предупредила в беседе с РИАМО заместитель коммерческого директора СК10 Дарья Боковня.

«Первым и обязательным шагом должен стать прямой контакт с банком-кредитором с честным рассказом о возникших финансовых трудностях. Банку невыгодно доводить дело до суда, поэтому запросите реструктуризацию долга: это может быть увеличение срока кредита для снижения платежа, временные кредитные каникулы или изменение типа платежа», — посоветовала Боковня.

Она также порекомендовала параллельно изучить возможность рефинансирования в другой финансовой организации.

«Узнайте, действуют ли в вашем случае меры государственной поддержки для заемщиков, попавших в сложную ситуацию. Если все варианты исчерпаны и положение не улучшается, рассмотрите как крайнюю меру организованную продажу залоговой недвижимости самостоятельно», — предложила специалист.

Боковня пояснила, что это позволит погасить долг и возможно сохранить часть средств, что всегда лучше, чем принудительная продажа через суд по заниженной цене.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.