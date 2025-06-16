Не меньше, а лучше: дизайнер рассказала о главных критериях выбора квартиры

сегодня в 18:15

Глава дизайн-студии в Калининграде Ольга Зайцева рассказала, что при выборе квартиры важнее не площадь, а ее функционал и соответствие образу жизни владельца, сообщает «ФедералПресс» .

Выбор квартиры следует начинать с анализа личных потребностей — количества спален, необходимой техники и требований к зонированию пространства. Даже квартира площадью 150–200 квадратных метров может не подойти, если ее планировка неудобна, подчеркнула дизайнер.

«Гораздо важнее обратить внимание на форму комнат, наличие колонн, стояков и других инженерных элементов, которые могут мешать перепланировке и расстановке мебели», — пояснила дизайнер.

По мнению Зайцевой, квартира — это место для жизни, а комфорт создается ее соответствием образу жизни владельца, а не только квадратными метрами. Необходимо учитывать планировку, количество несущих стен и ориентацию по сторонам света.

Юридическая чистота объекта — отсутствие долгов и обременений — также играет важную роль при выборе.

Эксперт напомнила, что получить ипотеку сегодня стало сложнее из-за ужесточения банковских требований и роста платежей по кредитам.