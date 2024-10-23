Названы сегменты недвижимости, где изменятся цены в декабре–январе

Скидки до 20-25% ожидаются на жилье в эконом- и комфорт-классе к Новому году

Если рассматривать ситуацию отдельно по сегментам недвижимости, то в эконом- и комфорт-классах в декабре-январе рост цен будет либо незначительным, либо они останутся на прежнем уровне, что напрямую связано с высокими ставками по ипотеке и снижением продаж, сообщила РИАМО эксперт по недвижимости, управляющий партнер Delta estate Елена Земцова.

При этом к Новому году традиционно увеличится объем акционного предложения, скидки будут доходить до 20-25%, рассказала она.

В целом по рынку это несколько скорректирует среднюю цену квадратного метра в сторону снижения, но уже к середине января ожидается возвращение средней цены кв. метра к базовому уровню, считает эксперт.

«В бизнес- и премиум-сегментах, наоборот, прогнозируем более выраженный рост — до 10%. Эти сегменты мало зависят от ипотеки, и основная доля сделок проходит за счет „живых“ денег. Кроме того, этот год отмечен повышенной активностью со стороны инвесторов, возвращающих свои активы в Россию и перекладывающих их в том числе в объекты в элитных ЖК», — прокомментировала Земцова.

Что касается вторичной недвижимости, то здесь цены также будут относительно стабильны до конца года. Возможна небольшая корректировка средней цены квадратного метра за счет снижения цен по переоцененным квартирам, но в этом случае они всего лишь опустятся до рыночного уровня, добавила эксперт.