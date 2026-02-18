Названы районы Подмосковья с самыми высокими продажами жилья

По итогам 2025 года на первичном рынке Московской области было реализовано 53,4 тыс. квартир и апартаментов, что на 17,2% больше, чем в 2024 году. Самое большое количество продаж было зафиксировано в трех локациях: г. о. Красногорск (17,6%), г. о. Мытищи (15,6%) и г. о. Ленинский (14,7%), сообщили РИАМО в пресс-службе девелопера «Сити21» и «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Почему растет спрос на недвижимость в Подмосковье

Из ТОП-10 больше всего за год выросли продажи в г. о. Мытищи — на 71,6%, Пушкинском г. о. — на 55,6% и в г. о. Красногорск — на 40,8%.

«Данные исследования подтверждают: спрос на жилье в Подмосковье растет и, по нашим оценкам, в ближайшие 3-5 лет динамика будет только нарастать. Это обусловлено, в первую очередь, более интересной ценой предложения, развитием продуктовых атрибутов, а также — полноценной инфраструктурой в ряде новых девелоперских проектов», — рассказала директор по продукту «Сити21» Дарья Постникова.

Большая часть сделок приходится на ипотеку — 71,9%. Однако, по сравнению с прошлым годом ее доля снизилась на 7,3%.

«По итогам продаж в 2025 году большая доля приходилась на 1-комнатные лоты средней площадью 37,2 кв. м (37,6%), продажи которых выросли на 15,1% за год. На втором месте — 2-комнатные квартиры средней площадью 54,3 кв. м (25,9%), продажи которых за год выросли на 16,3%, и на третьем — студии (24,7%), которые выросли на 36,6%. Это единственный тип лотов, доля которых за годы увеличилась на 3,5%: с 21,2% до 24,7%», — рассказала руководитель департамента аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Чегодаева.

Кто и зачем покупает квартиры в регионе

Большая доля покупателей жилья в Московской области принадлежит ее же жителям — 60%. На втором месте — жители регионов РФ — 25%, из Москвы — 15%. В ТОП-5 регионов, жители которых чаще всего приобретали недвижимость в МО, входят: Татарстан, Южный ФО, Центральный ФО, Приволжский ФО и Северо-Кавказский ФО.

В ходе исследования выяснилось, что в зависимости от региона проживания потребители выбирают различные лоты для покупки в Московской области. Так, жители Подмосковья и регионов РФ предпочитают квартиры меньшей площади: на долю студий и 1-комнатных квартир приходится по 37-39% и 33,3-34,2% соответственно. Это, как правило, первое жилье для проживания как семьи без детей, так и с одним-двумя детьми. У жителей Москвы больше половины составляют 1-комнатые лоты (51%), в которые входят также и евродвушки. Это первое жилье, жилье для инвестиций или под сдачу в аренду.

