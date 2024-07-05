сегодня в 18:45

Названы направления в Подмосковье с наибольшим ростом цен на землю

Цены на земельные участник на Ярославском, Егорьевском и Калужском направлениях Подмосковья показали наибольший рост за прошедший год. Во II полугодии 2024 года рост цен продолжится из-за увеличенного спроса, сообщает РБК со ссылкой на сервис объявлений «Мир квартир».

Стоимость сотки земли на Ярославском направлении составила 487,9 тыс. рублей (+14,1%), на Калужском — 689 тыс. рублей (+11,8%), на Егорьевском — 125,3 тыс. рублей (+12,3%).

На четвертом месте рейтинга самых подорожавших направлений Московской области расположилось Рублево-Успенское, где сотка земли оценивается в 231,3 тыс. рублей (+7,6%). Замыкает топ-5 Симферопольское направление со стоимостью сотки в 231,3 тыс. рублей (+7,6%).

Среди самых подешевевших направлений за прошедший год Каширское — 180,5 тыс. рублей (-3,9%), Варшавское — 429,4 тыс. рублей за сотку (-3,8%), Фряновское — 275,3 тыс. рублей (-3,2%), Носовихинское — 196,5 тыс. рублей (-2,3%) и Щелковское — 310 тыс. рублей за сотку земли (-1,5%).

Средняя цена на сотку земли в Новой Москве и Подмосковье на начало II полугодия текущего года составляет 524,9 тыс. рублей (+5,2%).