Названа выгодная для инвестиций недвижимость в Москве

«Застройщики в основном выстраивают единую ценовую политику по всему жилому комплексу и не так сильно дифференцируют цены на коммерческие площади от блока к блоку. В итоге в сегменте постоянно появляются высоколиквидные помещения в новых ЖК, доступные для инвесторов», — сказал Левченко.

Он добавил, что, купив такой объект за 1,5-2 года до завершения стройки и продав его после ввода комплекса в эксплуатацию, можно заработать порядка 15-20% от объема вложенных средств.

«Классикой на рынке инвестиций в коммерческую недвижимость считаются торговые помещения с сетевыми арендаторами из числа продуктовых сетей, аптек, алкомаркетов. Они ликвидны и с точки зрения перепродажи, и получения дохода от сдачи в наем. Покупка подобного объекта в формате готового арендного бизнеса, по нашим данным, в среднем приносит 10-12% годовых прибыли», — рассказал эксперт.

Эксперт также отметил рост инвестиционной привлекательности объектов формата light industrial, которая объясняется тем, что вакансия в складском сегменте сегодня находится на минимальных значениях — меньше 1%, а спрос на небольшие помещения под производство или склады очень высок со стороны компаний малого и среднего бизнеса.

«Реальность такова, что многие из них не могут найти подходящее помещение в аренду, поэтому начинают искать площади для покупки. Тем более, что сейчас для этого существуют различные субсидированные программы по кредитам», — резюмировал он.