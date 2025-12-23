Названа средняя цена «квадрата» в новостройках Нижнего Новгорода в 2025 году

К концу 2025 года объем выставленных на продажу квартир в новостройках Нижнего Новгорода увеличился на четверть. По данным аналитиков «Яндекс Недвижимости», в декабре средняя стоимость первичного жилья достигла 11,2 млн рублей, а цена 1 кв. м в среднем составила 205 тысяч рублей, сообщает pravda-nn.ru .

По сравнению с ноябрем, средняя цена квадратного метра в Нижнем Новгороде практически не изменилась, но с начала года выросла на 12,3%, достигнув 205 тыс. рублей. При этом количество предложений о продаже квартир уменьшилось на 7,8% по сравнению с предыдущим месяцем, но за год увеличилось на 24,7%.

Общая стоимость квартир в новостройках Нижнего Новгорода выросла примерно на 0,8% за месяц и на 15,4% за год, составив 11,2 млн рублей. Средняя площадь предлагаемых объектов недвижимости увеличилась на 7%. Это указывает на то, что на рынке стали преобладать квартиры большей площади.

В среднем по российским городам-миллионникам средняя цена квадратного метра составила 204 тыс. рублей. В двух мегаполисах наблюдалось снижение стоимости квадратного метра: в Волгограде (до 139 тыс. рублей) и Уфе (до 164 тыс. рублей).

Сокращение числа проданных квартир в 2025 году обусловлено, главным образом, продажей более доступного и компактного жилья. В свою очередь, объем предложений новостроек комфорт-класса уменьшился на 5,7% по всей России. Аналогичное снижение зафиксировано и в сегменте новостроек бизнес-класса, тогда как объем предложений элитной недвижимости, напротив, увеличился на 22,2%.

По итогам 2025 года было заключено более 212,6 тыс. договоров долевого участия. Общая площадь проданных квартир составила 10,1 млн кв. м. Объем сделок с первичной недвижимостью в крупных городах значительно вырос в период с мая по ноябрь.

