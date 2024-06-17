Названа причина уменьшения в продаже числа подмосковных квартир с отделкой

В Подмосковье спрос повлиял на сокращение в продаже числа квартир с отделкой

Увеличенные траты девелоперов и растущий спрос, который превышает предложение, отрицательно повлияли на число стоящих на продаже квартир в новостройках Московской области. К такому выводу пришли эксперты девелоперской компании «Главстрой Регионы» в исследовании, которое изучила газета «Известия».

Специалисты обратили внимание на подорожание кирпича, свето-прозрачных конструкций и бетона, а также возросшие затраты на логистику. Помимо этого, компании-застройщики начали жаловаться и на проблемы с наймом квалифицированных кадров.

«Исходя из сложившейся ситуации можно сделать вывод, что после 1 июля спрос на квартиры в новостройках перейдет в некоторое замедление», — отметил девелопер.

В компании также ожидают, что в будущем спрос на жилье без отделки снизится минимум на 15%, после чего «в некотором объеме перераспределится на проекты с готовыми лотами».