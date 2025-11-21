Назван процент россиянок, которым нравятся квартиры без отделки

Компания ПИК провела аналитическую работу, чтобы выяснить, какие аспекты наиболее значимы для жителей городов-миллионников России при покупке жилья, и в частности, различия в приоритетах между женщинами и мужчинами. Согласно результатам опроса, который есть в распоряжении РИАМО, 72% опрошенных частично недовольны текущим жильем из-за определенных деталей или планировки, что стимулирует их интерес к новым жилым комплексам и рынку недвижимости в целом.

Отделка

В опросе компании поучаствовали более 1 тыс. человек старше 26 лет. В вопросе отделки жилья мнения мужчин и женщин разделились. Мужчины чаще отдают предпочтение квартирам с готовой отделкой, позволяющим сразу заселиться — об этом сообщили 45% мужчин, принимавших участие в опросе. Для женщин же более ценна возможность индивидуализации пространства — 33% респонденток заявили о желании приобрести квартиру без отделки, чтобы создать интерьер по своему вкусу.

В компании подчеркнули, что учли тенденцию роста популярности готовой отделки в проектах «Серии плюс», которые включают в себя все новые жилые комплексы девелопера в Москве. В вышеуказанном проекте клиентам предлагается выбор квартир с отделкой «под ключ» и интегрированными инженерными решениями: коллекторная система отопления, внутрипольные конвекторы, стильные ванные комнаты, подвесные унитазы с инсталляцией, крупноформатная плитка с возможностью установки системы «теплый пол» и другие улучшенные характеристики отделки, выполненной из качественных материалов. Вместе с тем, в домах «Серии плюс» предусмотрены и квартиры с подготовкой под чистовую отделку для тех, кто предпочитает самостоятельно заниматься оформлением своего жилья в соответствии с личными вкусами или разработанным дизайн-проектом.

Планировка

Предпочтения мужчин и женщин также отличаются в вопросах современной планировки жилья. 43% мужчин заявили о готовности выбрать квартиру с продуманной планировкой от застройщика, в то время как женщины чаще склоняются к квартирам со свободной планировкой — такой ответ дали 33% респонденток.

Мужчины предпочитают кухни-гостиные (33% опрошенных), предназначенные для семейных встреч и общения с друзьями, в то время как женщины выделяют отдельную гардеробную (28%). При этом, как мужчины, так и женщины единогласно отмечают важность достаточного количества естественного света в современных квартирах — с этим согласились 39% участников исследования.

Рациональные планировочные решения являются одной из отличительных черт квартир в проектах компании. В комнатах установлены большие окна различных форматов, включая угловые и панорамные, что способствует увеличению освещенности и открывает вид на городские пейзажи. Сами планировки квартир оптимизированы для наиболее эффективного использования пространства и включают такие решения, как разделение детских и родительских спален, мастер-спальни с ванной комнатой, отдельные гардеробные, ниши для хранения, постирочные.

Внешний вид дома

Покупатели квартир в новых жилых комплексах предъявляют повышенные требования не только к внутренним характеристикам, но и к внешнему облику здания. Согласно исследованию ПИК, материалы, используемые для отделки фасада, важны для 50% потенциальных покупателей, а уникальный архитектурный проект — для 36%.

По данным опроса, мужчины также обращают внимание на наличие современных и безопасных детских площадок во дворах жилых комплексов — этот аспект отметили 43% респондентов. Для женщин же большое значение имеет наличие развитой инфраструктуры в непосредственной близости — более 40% выразили желание видеть магазины, кафе и различные сервисы на первых этажах или на территории кварталов.

Развитая инфраструктура является неотъемлемой частью кварталов компании. Закрытые дворы без машин, оформленные в виде парков, проектируются ландшафтными дизайнерами и дендрологами с учетом потребностей различных возрастных групп, предусматривая зоны отдыха, детские и спортивные площадки. На первых этажах жилых комплексов располагаются торговые галереи с кафе и магазинами, а на территории кварталов создаются широкие пешеходные бульвары для прогулок и занятий спортом.

