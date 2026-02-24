VSN Group: в Подмосковье больше всего квартир в январе продано в Мытищах

В январе 2026 года самое большое число новостроек было продано в Мытищах — 206. На втором месте с минимальным отрывом оказался городской округ Ленинский (204 реализованных лота в проектах, попавших в ТОП-3), а на третьем — городской округ Пушкинский (179 квартир), сообщили РИАМО в департаменте аналитики и консалтинга девелопера VSN Group, который подготовил рейтинг Подмосковья по самым продаваемым новостройкам.

Популярные ЖК

В Мытищах больше всего квартир (117) в январе прошлого года было продано в жилом квартале комфорт-класса «Яуза парк» рядом с Мытищинским лесопарком и парком «Лосиный остров» — данный проект победил со значительным отрывом по всему Подмосковью. Стоимость квартир здесь начинается от 7,9 млн рублей. Покупателей привлекают хорошая транспортная доступность, разнообразная инфраструктура, наличие набережной. Второе место в Мытищах (деревня Челобитьево) занял ЖК комфорт-класса «Белый Град», где продали 60 квартир. Третье место досталось ЖК комфорт-класса «Страна. Парковая», здесь было куплено 29 лотов.

В Ленинском больше всего квартир (82) реализовано в проекте комфорт-класса «Пригород Лесное». ЖК удачно расположен — до станции метро «Домодедовская» добираться около 30 минут на машине, рядом — Богдановское лесничество, крупнейший в Московской области национальный конный парк «Русь», несколько прудов, река Людовна и Москва-река. На втором месте в округе оказался ЖК комфорт-класса «Восточное Бутово» — здесь продали 69 квартир. Наконец, третью строчку занял проект комфорт-класса «Первый квартал», в котором проданы 53 квартиры.

В городе Пушкино в январе самым востребованным у покупателей стал ЖК комфорт-класса «Публицист», в котором были проданы 82 квартиры. Новостройка находится в окружении сосновых и еловых лесов, до станции метро «Медведково» — 35 минут на машине. Второе место досталось ЖК комфорт-класса «Пушкино Град» в пешей доступности от станции «Заветы Ильича» — здесь продано 55 квартир. На третьем месте — ЖК комфорт-класса «Фабрикант», где в январе реализованы 42 квартиры.

На чем основывается выбор жителей Подмосковья

Лидерами рейтинга стали города ближайшего Подмосковья, что вполне закономерно: отсюда удобно добираться до столицы, а цены ниже, чем в Москве, отмечает руководитель департамента аналитики и консалтинга VSN Group Дарья Цыганкова.

«Безусловно, покупатели выбирают не только конкретный город, но и оценивают сами проекты. При этом экологическая составляющая играет не последнюю роль: новостройки, в которых продано больше всего жилья, расположены рядом с зелеными зонами, а некоторые — еще и поблизости от рек. Ценится также развитая инфраструктура — не везде в Подмосковье это распространено, и данная опция от девелоперов находит свой отклик. И, конечно, стоимость недвижимости — тоже один из основополагающих факторов выбора», — объяснила эксперт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о популярности программы «Социальная ипотека», которая стартовала 10 лет назад. В этом году гражданам вручат еще 219 сертификатов на получение жилья.

«Их получат 81 медработник, 73 педагога, 60 молодых ученых и уникальных специалистов ОПК, 5 тренеров. Регион растет, мы строим новые школы, больницы, развиваем наукограды, и очень важно, чтобы профессионалы приезжали к нам и хотели здесь остаться. Квартира на льготных условиях — это не только квадратные метры, но также хорошая мотивация, уверенность в завтрашнем дне», — рассказал Воробьев.

