Научный сотрудник из Подольска переехал из съемной квартиры в свою «двушку»

Программа «Социальная ипотека» помогла научному сотруднику приобрести квартиру в городском округе Подольск. Свою «двушку» он выбрал близко к работе, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Петр Отраднов семь лет работает младшим научным сотрудником в ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр животноводства — ВИЖ им. академика Л. К. Эрнста». По словам обладателя сертификата, еще в детстве он прочитал «Происхождение видов» Дарвина, а также научно-популярные зоологические энциклопедии и был впечатлен развитием животного мира. Поэтому после школы выбрал изучение именно сельскохозяйственных и биологических наук.

«Еще во время магистратуры я поехал на практику в институт животноводства, а позже мне предложили здесь работать. С самого начала я занимался аналитикой — как в рамках завершения магистерской работы, так и в дальнейшем в своей научно-исследовательской деятельности. И я специализировался на оптимизационных подходах к селекции. Главное в моей работе — внимательность, аккуратность, усидчивость и понимание того, что ты делаешь», — рассказал Петр.

Петр долгое время жил с родителями, затем в комнате общежития и в съемной квартире, но мечтал о собственных квадратных метрах. На помощь пришла «Социальная ипотека». О программе научный сотрудник узнал от руководителя лаборатории и решил принять участие. Он уже переехал в просторную «двушку».

«Основным критерием при выборе была шаговая доступность до работы, наличие транспортной инфраструктуры и магазинов, еще хотелось красивый вид из окна. В целом, все эти критерии соблюдены. Единственное, со временем подумаю о том, как улучшить шумоизоляцию. Сейчас живу один, как закончу ремонт, возможно, привезу собаку», — отметил новосел.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.