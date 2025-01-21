Научный сотрудник из Королева приобрел жилье по «Бюджетной ипотеке»

В Московской области реализуется новая мера поддержки специалистов бюджетной сферы — «Бюджетная ипотека». Научный сотрудник из городского округа Королев стал одним из первых участников этой программы, купивших жилье в Подмосковье, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Александр Тожокин работает начальником бюро в РКК «Энергия». Предприятие предоставляло сотруднику жилье по коммерческому найму. Александр отмечает, что информацию о возможности приобрести собственную квартиру искал в интернете. Сказалась привычка к самостоятельной аналитике. Из всех программ его привлекла «Бюджетная ипотека».

«Это новая мера поддержки, в которой я прохожу по условиям. Выбрал «однушку» в новостройке. Важным критерием для меня было расположение, удобство в пути до работы. Дом уже готов», — говорит он.

Участниками программы смогут стать: медицинские работники, педагоги, ученые и уникальные специалисты.

По программе участники получат:

субсидию от правительства региона на оплату первоначального взноса по кредиту в размере 15% от расчетной стоимости жилья;

снижение процентной ставки по кредиту на 2% пункта за счет бюджета Московской области на весь срок кредита (максимальный размер кредита 15 млн рублей, срок не ограничен).

Условия участия:

специалисты должны заключить трудовой договор с организацией не менее чем на 5 лет;

в случае, если у участника программы уже имеется собственное жилье, его метраж не должен превышать 18 кв. метров на одного члена семьи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.