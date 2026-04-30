Национальный центр «Россия» появится на Краснопресненской набережной в Москве

В 2029 году в столице на Краснопресненской набережной планируется открытие национального центра «Россия», сообщил РИА Новости заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов.

Данный объект будет накрывать уникальная самонесущая крыша площадью 60 тыс. кв. м.

«Одной из ключевых архитектурно-инженерных особенностей национального центра станет устройство кровли — гигантского волнообразного покрытия над главным событийным пространством. Конструктивное решение представляет собой каркас-оболочку. Для ее устройства применена двухслойная самонесущая сетчатая структурная конструкция, которая опирается на колонны здания», — отметил Ефимов.

По его словам, это решение дает возможность не использовать традиционные стальные фермы и прогоны.

«Покрытие сложной формы должно перекрыть площадь в несколько гектаров с минимальным количеством внутренних опор, обеспечивая свободное пространство для экспозиций и зрителей. Ажурная и прочная конструкция, которая состоит из пролетов высотой до 120 м, будет опираться на колонны, создавая ощущение невесомости, легкого большого покрова, объединяющего разные функции и собирающего под собой все пространство национального центра», — уточнил Ефимов.

Также для реализации подобного замысла архитекторов при строительстве будут применяться специальные сверхпрочные легкие материалы — сталь специальных марок, пространственные фермы и композитные панели.

В своих расчетах проектировщики будут опираться на модели, которые используются при возведении стадионов или аэропортов.

Летом 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о создании национального центра «Россия» для сохранения наследия одноименной международной выставки-форума, которая проходила на ВДНХ в 2023–2024 годах. Он должен появиться на территории «Экспоцентра» на Краснопресненской набережной в Москве. Старт строительства проекта был дан 26 марта 2026 года.

Ожидается, что объект откроется в 2029 году и будет включать в себя 60 тыс. кв. м выставочных площадей, трансформируемый концертный зал на 3,5 тыс. зрителей, крытую событийную площадь с амфитеатром. Общая площадь комплекса с гигантским медиафасадом составит 205 тыс. кв. м, а высота — 51 м.