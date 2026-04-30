«Северсталь» ответила Матвиенко на слова об офшорах богатейшего жителя России

«Северсталь» прокомментировала предложение Валентины Матвиенко к основному бенефициару предприятия, миллиардеру Алексею Мордашову, «подтянуть что-то из офшоров» обратно в Россию. Компания заявила, что все ее активы находятся в российской юрисдикции, а также объявила о резком падении прибыли и кризисе в отрасли, сообщает Life.ru .

«Убедительно просим сотрудников аппарата председателя Совета Федерации тщательно проверять информацию для доклада своему руководителю», — заявили в «Северстали».

Так в «Северстали» отреагировали на слова председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая предложила ключевому акционеру компании «подтянуть что-то из офшоров» в Россию и заявила о необходимости большей социальной ответственности бизнеса.

В компании подчеркнули, что «Северсталь» и ее активы находятся в российской юрисдикции, при этом металлургическая отрасль переживает кризис. По итогам первого квартала 2026 года прибыль сократилась в 370 раз — до 57 млн рублей, рентабельность снизилась до 12%, а свободный денежный поток стал отрицательным и превысил минус 40 млрд рублей.

Компания напомнила, что остается крупнейшим налогоплательщиком Вологодской области. В 2025 году в бюджет региона перечислено 13,4 млрд рублей, еще 5,76 млрд рублей направлено на социальные проекты и развитие Череповца.

С 2022 года более 3,5 млрд рублей выделено на поддержку участников СВО и мирных жителей. Вклад в достижение национальных целей в 2025 году составил 25,6 млрд рублей.

В «Северстали» также отметили, что снижение доходов отражается на налоговых поступлениях, а дефицит регионального бюджета связан с расходованием ранее накопленных средств.

Основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов с большим отрывом возглавил свежий рейтинг 155 богатейших миллиардеров России по версии Forbes. Журнал оценил его состояние в рекордные 37 миллиардов долларов.

