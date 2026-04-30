Сова раздора: Друзь может лишиться звания магистра «Что? Где? Когда?»

Магистр клуба «Что? Где? Когда?» Александр Друзь может лишиться своего звания из-за принесенной на корпоратив хрустальной совы. Любые отсылки и намеки на ЧГК в карьере ведущего запрещены из-за авторских прав, сообщает Mash .

Ранее Друзь уже получал штраф и выговор от правообладателей бренда программы за подобные действия. Он провел частный выезд с полным воссозданием атмосферы шоу, но заказчики отметили его в соцсетях, чем «спалили». В итоге Друзю пришлось заплатить штраф, который превысил сумму гонорара. Также игроку пригрозили расторжением телеконтракта.

Сейчас мужчина проводит мероприятие под названием «Интеллектуальная игра с ведущим Александром Друзем» без атрибутики ЧГК. Авторская программа длится 2 часа 10 минут в формате «вопрос-ответ». Базовый гонорар ведущего — 480 тыс. рублей.

Если заказчики захотят полностью погрузиться именно в мире ЧГК, то с этим вопросом им нужно идти именно к обладателям лицензии: 1,1 млн рублей стоит мероприятие со всеми атрибутами легендарной передачи, 2,2 млн рублей — с оригинальным выездным продакшеном, от 3 млн рублей — игра пройдет в том самом черном доме.

Права на игру находятся в руках Натальи Стеценко. Без ее разрешения использовать оригинальный бренд нельзя. Применение любой атрибутики ЧГК влечет огромные штрафы.

Теперь представители Друзя перед корпоративами проверяют площадку и реквизит, чтобы не нарваться на санкции от правообладателя оригинального бренда. ЧГК можно проводить только с отчислением процента правообладателю, пока Александр Абрамович работает на ТВ.

