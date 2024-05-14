Национальный производитель лекарств расширяет производство в Подмосковье

Главгосстройнадзор Московской области проверил ход реконструкции технологического комплекса производства инъекционных лекарственных средств в городском округе Серпухов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ведущий отечественный производитель лекарственных средств — компания «ГЕРОФАРМ» расширяет производственный комплекс в районе поселка Оболенск. Работы ведутся в три этапа, начиная с 2019 года.

Сейчас строители ведут работы в рамках первого этапа реконструкции, а именно — строительство двухэтажной пристройки к основному зданию. На объекте ведутся работы по возведению конструкций надземной части, устройству наружных инженерных сетей, внутренних инженерных систем. В ходе второго и третьего этапов работ будет расширен производственный участок упаковки готовых лекарственных форм.

Так, после реконструкции на предприятии будут выпускать наполненные картриджи препаратов Ринсулин Р, Ринсулин НПХ — 55 млн в год, а также до 45 млн упаковок Кортексина, 5 млн флаконов Ретиналамина, 500 тыс. пакетиков Рекогнана и 100 тыс. флаконов Пинеамина ежегодно.

Завершат реконструкцию в январе 2025 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области. Они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.

Также глава региона отметил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — заключил губернатор.