Наследники могут оформить дачный дом без утраченных документов

Дачный дом, полученный в наследство, можно зарегистрировать в упрощенном порядке даже при утрате документов. Сначала нужно обратиться к нотариусу, сообщает RT .

Директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков напомнил, что заявление о принятии наследства нужно подать в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя.

«Пропуск этого срока без уважительных причин или без доказательства фактического принятия наследства (владение, оплата расходов, содержание) усложнит оформление», — пояснил Поздняков.

Параллельно следует проверить, подпадает ли дом под дачную амнистию. Для упрощенной регистрации можно использовать технический план кадастрового инженера и альтернативные доказательства владения: решения органов власти, похозяйственные книги, членские книжки садоводческого некоммерческого товарищества, квитанции.

После обращения к нотариусу нужно получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости на участок, при необходимости провести межевание, подготовить технический план дома и подать документы в Росреестр. По словам специалиста, при отказе или приостановке регистрации право собственности признают через суд на основании норм Гражданского кодекса России о принятии наследства и фактическом владении.

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