Наследники и банкроты: у кого не стоит покупать недвижимость

Эксперт: квартиры, купленные у должников, могут отобрать через пару лет

Квартиры лучше не покупать у должников, которые позже могут заявить о банкротстве. Также стоит обратить внимание, если недвижимость принадлежит людям, которые получают ее в наследство. Через пару лет такое жилье могут отобрать, сообщил РИАМО генеральный директор ООО «Федеральное кадастровое агентство» Алексей Подпалый.

«Например, собственник, будучи в процедуре банкротства, продал свою квартиру, заведомо зная, что она входит в активы лица, за счет которых предполагает погасить задолженность банкротящегося лица», — приводит пример Подпалый.

Тогда финансовый управляющий, назначенный судом банкроту, обнаружит эту продажу. Затем сделка будет аннулирована, и квартиру реализуют на аукционе в пользу кредитора.

Эксперт добавил, что аналогичная ситуация и судебные тяжбы возможны, если при оформлении прав наследования на продаваемую квартиру не были учтены лица, имеющие права на обязательную долю в наследстве. Чаще всего это несовершеннолетние наследники.

«Если суду будет доказан факт того, что при оформлении прав наследования по завещанию было оказано давление на наследодателя, либо наследодатель был недееспособен, то сделка может быть аннулирована», — заключил Подпалый.

О том, в какие испытания для покупателя может вылиться приобретение квартиры у заядлых должников, а также про появление наследников, читайте в материале РИАМО.