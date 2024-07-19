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Наружные отделочные работы проводят на стройке школы в Раменском округе

В Раменском округе строится школа на 550 мест. Муниципальное образовательное учреждение появится в залинейной части города на улице Высоковольтной уже в этом году. Общая стройготовность объекта составляет 80%, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Образование».

«В настоящее время на объекте 206 рабочих и 76 единиц техники. Выполняются наружные отделочные работы — облицовка фасада здания. Одновременно проводятся мероприятия по благоустройству прилегающей территории. Здесь идет асфальтирование площадок и пешеходных дорожек, укладка резинового покрытия игровой зоны и спортивного ядра, монтаж ливневой канализации. Во внутренних помещениях продолжается чистовая отделка, устройство инженерных сетей», — уточняется в сообщении.

В школу ведется поставка мебели и учебного оборудования.

В трехэтажном здании общей площадью более 11,2 тыс. кв. метров разместятся блоки начальной, основной и старшей школы с отдельными входными группами. Здание оснастят библиотекой с медиатекой, лабораторно-исследовательскими комплексами, а также зонами для индивидуальных и групповых занятий.

На прилегающей территории для детей будут обустроены спортивные и игровые площадки, места для отдыха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.