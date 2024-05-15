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Наро-Фоминскую больницу планируют отремонтировать до октября 2024 года

Ремонтные работы планируется завершить в Наро-Фоминской больнице до октября текущего года. Работы осуществляются в рамках госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья» и финансируются за счет средств бюджета Московской области, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«Объявлен конкурс на выполнение работ по текущему ремонту ГБУЗ МО «Наро-Фоминская больница», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по текущему ремонту ГБУЗ МО «Наро-Фоминская больница», ул. Больничная, дом № 9/43.

В ГБУЗ Московской области «Наро-Фоминская больница» подрядчиком будут проведены работы по текущему ремонту детской поликлиники, включающие ремонт полов, потолков, стен, окон и дверей, также будут произведены электромонтажные работы, работы по ремонту системы освещения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения, а также будет выполнен ремонт кровли.

Завершить работы планируется в октябре 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.