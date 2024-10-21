Наказание за захват лесных земель в Подмосковье теперь неизбежно

С 21 октября 2024 года изменились сроки рассмотрения административных дел по статье 7.9 КоАП РФ «Самовольное занятие лесных участков» с 2 до 12 месяцев, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

«Раньше с момента выявления нарушения до назначения наказания отводилось всего 2 месяца. За это время необходимо было возбудить и рассмотреть административное дело, запросить сведения в ЕГРН и МВД, вынести постановление о назначении административного наказания и направить исковое заявление об освобождении лесного участка в суд, а потом передать на исполнение либо виновнику для добровольного исполнения, либо в федеральную службу судебных приставов. Это зачастую приводило к тому, что виновные избегали ответственности по истечению времени, отпущенного на процессуальные действия. Теперь на те же действия по закону отводится 1 год, что позволит обеспечить безусловную неизбежность наказания», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

За период с 2022 года в Московской области по статье 7.9 КоАП РФ привлечено 1 492 нарушителя, ущерб лесному фонду от действий которых составил почти 46 млн рублей.

За это время: 647 нарушений устранено добровольно; 477 — находятся в производстве судов; 344 — на исполнении в ФССП.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.