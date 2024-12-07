7 декабря: какой сегодня праздник, что было в этот день

Международный день гражданской авиации

Праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1996 года по просьбе ICAO (Международной организации гражданской авиации). Его целью является напоминание общественности о том, какую важную роль играет гражданская авиация в социальном и экономическом развитии государств. Кроме того, он направлен на то, чтобы страны объединяли усилия по созданию высокоскоростной глобальной транспортной сети.

В России зарождение гражданской авиации началось в первые годы советской власти. Отправной точкой стали двадцатые годы прошлого столетия. Официальная дата рождения — 1923 год. Было создано Российское общество добровольного воздушного флота — «Добролет».

За несколько лет гражданская авиация прошла большой эволюционный путь. Без нее нельзя представить себе современный мир.

День инженерно-авиационной службы ВКС России

Сегодня принято поздравлять с профессиональным праздником специалистов инженерно-авиационной службы (ИАС) командования Военно-воздушных сил ВКС РФ. Структура Военно-воздушных сил сформировалась в годы Первой мировой войны. 7 декабря 1916 года была создана отдельная служба, изначально называвшаяся технико-эксплуатационной.

Авиация стала играть важную роль в различных сражениях, особенно в годы Великой Отечественной войны. При этом она не могла функционировать без наличия развитой системы обслуживания. Этой работой занимались специалисты ИАС. Она важна и по сей день.

Сейчас ИАС включает в свой состав, как наземный персонал, так и членов экипажей. Специалистов готовят во многих вузах РФ.

День памяти святой великомученицы Екатерины

Святая Екатерина появилась на свет в Александрии. Она родилась в знатной семье, потому получила блестящее образование. Многие сватались за нее, но девушка не хотела выходить замуж, заявив, что ее избранник должен превзойти ее в красоте, знатности и мудрости.

Мать святой была тайной христианкой. Она повела дочь к своему духовному отцу, тот рассказал Екатерине о Христе, в которого девушка уверовала. В то время в город на языческое празднество прибыл сам император Максимин, который хотел жениться на девушке, но получил отказ. К тому же Екатерина обличила заблуждения язычников. После этого Максимин предал ее мучениям и бросил в темницу. Затем ее казнили.

Святая Екатерина считается заступницей и покровительницей невест, незамужних женщин, женщин-ученых.

Екатерина II учредила «Военный орден Святого великомученика и Победоносца Георгия»

7 декабря 1769 года императрица Екатерина II учредила «Военный орден Святого великомученика и Победоносца Георгия». Он стал четвертым российским орденом и приобрел особе значение.

До революции «Георгий» высшей категории вручался только 25 раз. Это были выдающиеся деятели государства. В 1917 году он был упразднен советской властью, а в 1992 году — восстановлен. Орден Святого Георгия является высшей военной наградой России.

Именины

Именины сегодня празднуют Александр, Алексей, Григорий, Евгений, Екатерина, Иван, Корнилий, Марк, Митрофан, Михаил, Порфирий.