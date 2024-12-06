В Белом доме не в курсе, сколько денег останется на Украину к приходу Трампа

Администрация президента США Джо Байдена затрудняется сказать, какая часть денег на военную помощь Украине останется не использованной к приходу Дональда Трампа к власти, сообщает РИА Новости .

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявиоа, что не располагает оценочными данными о том, «как много денег может остаться или не остаться за следующие 45 дней».

При этом она добавила, что нынешние американские власти намерены потратить оставшиеся ресурсы, чтобы Киев получил «необходимые ресурсы».

Ранее сообщалось, что Киев, члены Евросоюза и некоторые американские законодатели не собираются соглашаться с предложениями избранного президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине.