Reuters: Евросоюз и Украина выступят против любых мирных предложений Трампа

Киев, члены Евросоюза и некоторые американские законодатели не собираются соглашаться с предложениями избранного президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Аналитики считают, что идеи республиканца столкнутся с противодействием со стороны украинского лидера Владимира Зеленского, который ранее составил свой «план победы», включающий членство Украины в НАТО.

Киев, ЕС и представители Конгресса США опасаются, что возможный план Трампа по урегулированию конфликта не будет включать вступление Украины в альянс. Они будут выступать против идей республиканца, чтобы отсрочить мирное соглашение с Россией и продлить боевые действия.

Аналитики опасаются, что из-за этого у Трампа будет меньше «рычагов давления», чтобы заставить Киев пойти на переговоры с Москвой, так как союзники первого уже выразили готовность оказывать ему дальнейшую военную помощь.

Ранее стало известно, что советники Трампа разрабатывают идеи по урегулированию украинского конфликта. Они предлагают Украине уступить территории России.