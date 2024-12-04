Reuters: советники Трампа предлагают Украине уступить территории

Советники избранного президента США Дональда Трампа разрабатывают идеи по урегулированию украинского конфликта. Они предлагают Киеву пойти на территориальные уступки, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

На данный момент команда Трампа разрабатывает идеи по поводу того, каким должен быть мирный план урегулирования конфликта на Украине. Республиканец пока не созвал рабочую группу, но три предложения по данному вопросу уже прозвучали.

Свои идеи выдвинули спецпосланник по Украине генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог, избранный вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс и экс-глава нацразведки Ричард Гренелл. Все они предложили Украине пойти на территориальные уступки России.

Трамп планирует заставить Москву и Киев пойти на переговоры, прибегая к ультиматумам. Так, если Украина откажется от переговоров, то США прекратят ее поддержку, а если Россия, то, наоборот, увеличат помощь Киеву.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев пригласит Москву на второй «саммит мира». В ходе встречи Украина продемонстрирует подготовленный ей документ, основанный на так называемой «формуле мира».