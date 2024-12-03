Зеленский заявил, что Киев пригласит Россию на второй саммит мира

Владимир Зеленский заявил, что Украина пригласит Россию на второй саммит мира, как это предлагают партнеры, сообщает « Лента.ру ».

По его словам, Украина подготовила подробный документ, который основан на так называемой «формуле мира». Его планируется представить всем участникам встречи.

«Мы не отказываемся от своей позиции. Как все лидеры и хотели, на втором саммите должна быть Россия. Мы их пригласим», — заявил он.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи с высшими европейскими чиновниками изменил позицию по вопросу приглашения страны в НАТО, заявив, что Киев никогда не примет частичное приглашение в альянс.