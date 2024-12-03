Зеленский заявил, что Киев пригласит Россию на второй саммит мира
Владимир Зеленский заявил, что Украина пригласит Россию на второй саммит мира, как это предлагают партнеры, сообщает «Лента.ру».
По его словам, Украина подготовила подробный документ, который основан на так называемой «формуле мира». Его планируется представить всем участникам встречи.
«Мы не отказываемся от своей позиции. Как все лидеры и хотели, на втором саммите должна быть Россия. Мы их пригласим», — заявил он.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи с высшими европейскими чиновниками изменил позицию по вопросу приглашения страны в НАТО, заявив, что Киев никогда не примет частичное приглашение в альянс.