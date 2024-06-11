Наибольшее число лотов выставлено на торги в Наро-Фоминске, Зарайске и Шатуре

С 3 июня по 7 июня 2024 года комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлено 163 объекта. Наибольшее количество лотов — в Наро-Фоминске, Зарайске и Шатуре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В заявочной кампании в Наро-Фоминском г. о. 23 лота, 17 лотов в г. о. Зарайск и 17 лотов в г. о. Шатура.

С начала года передано на аукционе: в Наро-Фоминском г. о. в аренду 63 земельных участка, в собственность 4 земельных участка; в г. о. Зарайск в аренду 14 земельных участка, в собственность 15 земельных участков; в г. о. Шатура в аренду 25 земельных участка.

Детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте портала ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил продолжить работу по переводу региональных и федеральных услуг в цифровой формат.

Глава региона отметил, что смысл цифровизации заключается в том, чтобы человек получал услуги, не выходя из своего офиса или квартиры.