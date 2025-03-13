Наибольшее число лотов выставлено на торги в Луховицах, Пушкине и Талдоме

За период с 3 по 7 марта 2025 года комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлено 108 объектов. На минувшей неделе наибольшее количество лотов было выставлено на торги в муниципальном округе Луховицы, Пушкинский и Талдомском округе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего на сегодняшний день в заявочной кампании в м. о. Луховицы — 64 лота, в г. о. Пушкинский — 19 лотов, в Талдомском г. о. — 41 лот.

Так, например, в муниципальном округе Луховицы продается земельный участок для индивидуального жилищного строительства площадью 6 соток, расположенный в д. Астапово. Начальная цена — 156 510 руб.

Стоит отметить, что в 2024 году уже передано по итогам аукционов:

в м. о. Луховицы в аренду 53 земельных участка, в собственность 65 земельных участков;

в г. о. Пушкинский в аренду 55 земельных участков, в собственность 17 земельных участков;

в Талдомском г. о. в аренду 172 земельных участка, в собственность 4 земельных участка.

Комитет по конкурентной политике напоминает, что в ежедневном режиме на едином портале торгов ЕАСУЗ можно найти более 1 000 объектов недвижимого имущества, которые можно приобрести на торгах. Детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ.

В телеграм-канале комитета по конкурентной политике Московской области регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, как арендовать или купить землю в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги, а также полезные пошаговые инструкции, например, как подать заявку для участия в аукционах или как выкупить арендованный участок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.