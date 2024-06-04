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Надземный паркинг с автомойкой и мотосервисом появится в Одинцове

Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области проверили строительство многоуровневой парковки в рабочем поселке Заречье на территории Одинцовского городского округа Одинцово. Текущая строительная готовность объекта составляет порядка 20%, сообщает пресс-служба ведомства.

Застройщик продолжает возведение надземной части строения, а также обустраивает временные сооружения.

Девятиэтажное паркинг будет открытого типа. Общая площадь составляет 21,1 тыс. квадратных метров, здесь смогут припарковаться 717 авто жителей жилого комплекса «Заречье Парк». Согласно проекту, в здании также разместится автомойка на 4 поста, мотосервис с мойкой и ремонтной зоной на 4 поста. Помимо машино-мест на первом этаже будут технические помещения, склад уборочной техник и комната охраны.

Въезд-выезд в паркинг предусмотрен через автоматические подъемно-секционные ворота, открываемые магнитной картой.

Завершение строительства намечено на первый квартал 2025 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.