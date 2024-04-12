Начинается капремонт дома детского творчества «Созвездие» в Химках
Фото - © Министерство строительного комплекса Подмосковья
Начался капитальный ремонт дома детского творчества «Созвездие» в Химках. Контракт на проведение работ заключен с ООО «Московская областная инженерно-эксплуатационная компания», сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.
Работы по обновлению дома творчества на улице Панфилова будут осуществлены в рамках госпрограммы за счет средств бюджета.
«После проведения конкурсных процедур был заключен контракт на проведение работ с ООО «Московская областная инженерно-эксплуатационная компания», - отмечается в сообщении.
В рамках проекта планируется ремонт кровли, утепление перекрытий, установка водосточной системы и парапета, утепление фасада, а также ремонт входной группы с ограждением, установка пандусов и бетонного крыльца, замена полов, ремонт стен, потолков, электроосвещения и вентиляции теплового узла. Также будет проведена закупка новой мебели и оборудования.
Завершить ремонт планируют к декабрю 2024 года.
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