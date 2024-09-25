На западе Москвы привели в порядок склады при магазине

Госинспекция по недвижимости инициировала ремонт вспомогательной постройки при магазине на западе столицы, поделился начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Одноэтажная постройка площадью более 395 кв. м располагалась по адресу: Ленинский пр-т, д. 108А стр. 1.

«В рамках работы по сокращению количества ветхих построек на территории Москвы инспекцией зафиксировано неудовлетворительное состояние строения: на крыше и фасаде были значительные повреждения. Совместно с собственником здания специалисты ведомства обсудили необходимость принятия мер и разработали план его восстановления, на основе которого здание было отремонтировано. В дальнейшем обновленное строение планируется использовать под складскую деятельность», — уточнил Бобров.

Объект является вспомогательной постройкой при магазине, расположенном на том же участке. Также ранее при содействии Госинспекции по недвижимости было обновлено здание самого торгового объекта.

Глава ведомства отметил, что работа по выявлению ветхих и аварийных построек на территории Москвы будет продолжена. Задача инспекции — в зависимости от состояния и статуса здания вместе с профильными структурами и непосредственными правообладателями принимать необходимые меры.