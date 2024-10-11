сегодня в 15:19

На востоке Москвы выставили на продажу 6 участков для строительства домов

Предприниматели смогут приобрести шесть участков для индивидуального жилищного строительства на востоке Москвы, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Все участки располагаются на внутригородской территории муниципального округа Косино-Ухтомский. Они имеют доступ ко всем коммуникациям — газу, электричеству, канализации и водоснабжению.

«На городские торги выставили шесть участков в ВАО площадью от 727 до 1525 кв. м. Покупатели смогут построить на них частные дома максимальной площадью от 363,5 до 762,5 кв. м в зависимости от участка. Торги пройдут 31 октября и 7 ноября», — уточнил Пуртов.

Они состоятся в формате открытого аукциона. Заявки на участие принимаются до 25 октября и до 1 ноября, в зависимости от лота.

Для участия в торгах понадобится регистрация на цифровой торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Информация о торгах размещается в разделе «Имущество от города» столичногоинвестиционного портала.