На улице Дзержинского в Серпухове завершены кровельные работы на 12 домах

В микрорайоне Ногина в данный момент активно продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов. Это важно для улучшения качества жизни местных жителей и поддержания жилого фонда в надлежащем состоянии. На улице Дзержинского уже завершены кровельные работы на 12 домах, что существенно повысит энергоэффективность и безопасности жилых помещений, сообщает пресс-служба администрации горокруга Серпухов.

Планируется, что в 2025 году стартуют работы по ремонту фасадов этих зданий, что сделает внешний вид домов более современным и привлекательным. Фасадные работы также способствуют улучшению теплоизоляции и защите зданий от атмосферных воздействий.

На улице Фрунзе произошли значительные изменения — была отремонтирована кровля на двух домах, а работы еще над тремя крышами завершатся на следующей неделе. Подрядчик, осуществляющий эти работы, применил профнастил для большинства крыш, что обеспечивает долговечность и надежность кровельного покрытия. После завершения кровельных работ специалисты перейдут к внутренним работам, которые включают в себя утепление помещений и создание удобных ходовых дорожек внутри дворовой территории. Эти мероприятия сделают дома более комфортными и обеспечат жителям дополнительные удобства.

Кроме того, в одном из домов также запущен процесс ремонта фасада. Работы, проводимые в рамках этой программы, положительно скажутся на визуальной эстетике микрорайона и создадут более приветливую и уютную атмосферу для жителей.

В Серпухове уже обновили 35 крыш, еще 14 крыш находится в процессе ремонта. Жители микрорайонов, благодаря внедрению современных строительных материалов и технологий, смогут наслаждаться комфортом и уютом, присущим современному городу. В результате этих усилий улучшается не только внешний вид жилых зданий, но и создается более благоприятная среда для проживания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.