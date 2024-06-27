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На трассе М-2 «Крым» в Подмосковье мост через Оку достроят в IV квартале 2025 г

На 102-м км федеральной трассы М-2 «Крым» в Серпухове и началась надвижка пролетного строения моста через р. Оку, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».

Мостовики провели первый этап надвижки будущего металлического пролетного строения — конструкция перемещена на 60 метров. Это начало важного этапа работ — замены устаревшего пролетного строения, которое уже не соответствовало требованиям по грузоподъемности.

Работы по продольной надвижке выполняются с помощью металлического аванбека длиной более 40 метров, железобетонного упора и стапеля для сборки последующих участков пролетного строения. На объекте установлены мощные домкратные устройства для проталкивания многотонной конструкции, выполненной из высокопрочной мостовой стали. Общий вес будущего пролетного строения длиной 518 метров составляет 3200 тонн. Надвижка пролетного строения сопровождается последовательным устройством будущих опор. Следующим этапом станет бетонирование накладной железобетонной плиты и устройство основных элементов проезжей части.

На время производства капитального ремонта движение автотранспорта осуществляется по трем полосам левого моста: одна в сторону Тулы, вторая — в направлении Москвы, третья — реверсивная. Срок окончания работ — IV квартал 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.