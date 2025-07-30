На торгах можно купить 3 помещения для бизнеса в районах Свиблово и Марьина Роща

В Северо-Восточном административном округе столицы город выставил на продажу три нежилых помещения . Два из них имеют свободное назначение, а третье предназначено для организации медицинского учреждения, сообщил глава Департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он уточнил, что помещения на первых этажах и в подвалах стабильно востребованы у предпринимателей. За первые 6 месяцев 2025 года было реализовано 412 объектов на первых этажах и 163 подвальных помещения — это более 80% из всех 714 лотов, ушедших с торгов.

«Сейчас инвесторы могут принять участие в аукционах по продаже трех помещений для бизнеса в районах Марьина Роща и Свиблово. Площадь объектов варьируется от 95 до 140,2 квадратных метра. Два помещения подойдут для начала или масштабирования практически любого дела, а третье — для организации медицинских кабинетов, косметологического салона или стоматологии», — отметил Пуртов.

Глава ведомства добавил, что подать заявки на участие можно в период с 1 до 28 августа, а сами аукционы пройдут с 12 августа по 8 сентября.

Объекты расположены на первых этажах жилых домов по адресам: ул. 2-я Марьиной Рощи, д. 3; Берингов пр., д. 1; 1-й Стрелецкий пр., д. 18. Все помещения подключены к электричеству, водоснабжению и канализации.

Участвовать в торгах могут как физические, так и юридические лица — для этого потребуется регистрация на платформе «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Москва активно поддерживает предпринимательство. Столица регулярно выставляет на торги различные объекты недвижимости, а Инвестиционный портал города служит основной площадкой для их размещения. В разделе «Торги Москвы» можно найти полную информацию о лотах: фото, документы и даже совершить 3D-тур по объектам. В городских торгах участвовать можно дистанционно — процедура проходит в онлайн-режиме.