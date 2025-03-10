На территории Подмосковья самозахват устранили на 742 участках с начала года

В рамках работы муниципального земельного контроля в Подмосковье с начала года устранили нарушения по самовольно занятым территориям на 742 земельных участках, находящихся в муниципальной и неразграниченной собственности. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«Если гражданин, не имея правовых оснований, использует в своих целях землю, то, согласно законодательству, это трактуется как нарушение границ земельного участка. В этом году планируется увеличить показатель устранения подобных нарушений на 10%, а именно, устранить самовольное занятие территорий из земель неразграниченной государственной и муниципальной собственности более чем на 6,7 тыс. земельных участках. Отмечу, что наша цель — не наказать, а предоставить гражданам возможность устранить нарушения земельного законодательства на начальном этапе проверочных мероприятий. Если участок был занят самовольно без согласования с органами власти, узаконить собственность можно путем перераспределения, с соблюдением ряда ограничений. Так, с начала года в бюджет округов Подмосковья от перераспределения участков поступило 26 млн рублей», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Лидерами по устранению самозахвата стали следующие муниципальные образования: Подольск, где устранили самовольно занятую территорию на 160 земельных участках, Богородский — 100 участков и в Дмитровском округе устранили 52 самозахвата.

В прошлом году самозахват был устранен на 4,7 тыс. участках, всего за последних три года — на 9,5 тыс.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что многие мечтают жить в частном доме на земле, но без государственной программы реализовать это желание крайне сложно. Поэтому любое участие государства, федеральных или региональных органов власти очень важно для ИЖС.

«У нас есть ряд проектов, которые мы реализуем. Их порядка 10, и они есть не только у нас в регионе. Их прелесть в том, что это не просто хаотичная застройка. Это индивидуальные дома с возможностью организации работы, открытия малого бизнеса, школ, поликлиник», — рассказал Воробьев.