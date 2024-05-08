На территории нового детсада в Лобне приступили к работам по благоустройству

В мкр. Катюшки в Лобне продолжается строительство детского сада на 310 мест, рабочие приступили к благоустройству территории, сообщает пресс-служба министерства стройкомплекса Подмосковья.

Работы ведутся в рамках региональной госпрограммы за счет средств бюджета.

«Подрядчик завершает обустройство фасадов и кровли здания, монтаж внутренних инженерных систем. В настоящий момент строители ведут внутреннюю отделку помещений, занимаются благоустройством территории», — говорится в сообщении

На площадке задействованы 105 человек и 3 единицы техники. Работы ведутся в соответствии с графиком.

Детский сад общей площадью 5 тыс. кв. метров рассчитан на 14 групп детей от 1,5 до 7 лет. В здании разместятся групповые помещения со спальнями, буфетными и игровыми, залы для занятий музыкой и физкультурой, медицинский блок, кабинеты психолога и логопеда, пищеблок, административные и технические помещения.

На территории детсада оборудуют 14 прогулочных игровых площадок с теневыми навесами и две спортплощадки.

«С нетерпением ждем открытия детского сада. Он рядом с домом и это очень удобно — теперь не нужно будет возить детей в другой район» — поделилась жительница мкр. Катюшки Милана.

Сад планируют открыть 1 сентября текущего года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям ранее подчеркнул важность дошкольного образования.