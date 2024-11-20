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На стройплощадке проблемного ЖК «Воскресенское» провели встречу с дольщиками

Выездная встреча представителей органов власти и застройщика с дольщиками проблемного ЖК «Воскресенское» прошла 19 ноября. Об этом сообщили в департаменте гражданского строительства, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы.

Рабочую встречу провел первый замруководителя столичного департамента гражданского строительства Роман Беззубик.

Во встрече участвовали представители инициативной группы дольщиков, генподрядчика ООО «ГП-МФС», управы района Коммунарка, департамента гражданского строительства Москвы и Московского Фонда защиты прав дольщиков. Встречу провели на территории проблемного ЖК «Воскресенское» по адресу: пос. Воскресенское, к. 1-4.

Как сообщил Роман Беззубик, окончить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется во II квартале 2025 года. Площадка полностью передана генподрядчику ООО «ГП-МФС», который производит дефетовку и актирование ранее произведенных работ. Все работы проводят в соответствии с графиками, заявленными новым подрядчиком.

Ресурсоснабжающая организация ПАО «Россети» Московского региона в ближайшее время должна провести техприсоединение ЖК к энергосистеме города. Согласован проект установки трансформаторной подстанции.

Ранее заключили договор на техприсоединение к магистральному газопроводу. К концу ноября планируют окончить монтаж крышной газовой котельной.

По словам Романа Беззубика, подавать тепло по постоянной схеме планируют начать в январе 2025 года. До этого момента корпуса будут отапливать временными котельными.

Дольщики интересовались вопросом организации парковочных мест в жилом комплексе. Проект предусматривает концепцию двора без машин с гостевыми парковочными местами и местами для маломобильных граждан за пределами ЖК.

По информации представителей районной управы, уже проработан вопрос с парковочными местами. Вблизи с ЖК выделили участок площадью порядка 0,4 га для городской парковки.

Кроме того, затронули вопрос двойных продаж. Права всех дольщиков, которые включены в Реестр требований участников долевого строительства, восстановят.

«В настоящее время силами ведомства достраивается 6 проблемных объектов. В них ожидают свои квартиры около 2,5 тыс. дольщиков», — сказал руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов.