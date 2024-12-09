На станции метро «ЗИЛ» Бирюлевской линии идет подготовка к строительству

Подготовительные работы к строительству ведут на первой станции Бирюлевской линии «ЗИЛ». Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Сейчас на станции „ЗИЛ“ будущей Бирюлевской линии метро выносят инженерные сети из зоны строительства. Также готовят территорию к основному периоду реализации проекта. В зоне примыкания станции Бирюлевской линии к Троицкой специалисты начали устройство ограждающих конструкций котлована. „ЗИЛ“ будет мелкого заложения, островного типа, то есть с расположенной посередине платформой и путями по бокам», — отметил Ефимов.

«ЗИЛ» располагается на пересечении улицы Братьев Рябушинских с проспектом Лихачева. Две одноименные станции будут конечными на своих ветках метро — Бирюлевская и Троицка.

По словам руководителя департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василия Десяткова, одноименные станции «ЗИЛ» Бирюлевской и Троицкой линий совместно с платформой МЦД образовывают городской вокзал, способный значительно улучшить транспортное обслуживание активно развивающегося района Москвы.

«Для удобства пассажиров при пересадке станции метро будут иметь общий вестибюль, который расположится недалеко от входа в парк „Тюфелева роща“, в районе пересечения проспекта Лихачева с улицей Лисицкого», — сказал Десятков.

Бирюлевская линия метрополитена будет длиться от районов Восточное и Западное Бирюлево до территории промышленной зоны «ЗИЛ». Благодаря ее открытию улучшится транспортное обслуживание районов Западное и Восточное Бирюлево, Царицыно, Печатники, Нагатинский Затон и Даниловский. Всего на линии спроектировано 10 станций.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал в прямом эфире телеканалов «Москва 24» и «ТВ Центр», что активные подготовительные работы продолжаются на будущей Бирюлевской линии метро.