сегодня в 13:32

На стадионе «Старт» в Реутове приступили к работам по устройству футбольного поля

В рамках госпрограммы на улице Новая в Реутове продолжаются работы по реконструкции спорткомплекса «Старт». На площадке продолжаются монолитные работы по строительству нового здания «Академии вратарского мастерства Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

На будущем футбольном поле ведется выемка грунта для проведения дальнейших работ по устройству покрытия. Скоро строители приступят к монтажу инженерных сетей, установке трибун.

Здесь будут: спортзал, конференц-зал, медицинский блок. На третьем этаже обустроят небольшую гостиницу. В спорткомплексе будут проходить турниры регионального и федерального масштаба.

На стадионе установят современную систему освещения, появятся многоярусные трибуны на тысячу зрителей. Будет у центра и своя парковка.

Проектом предусмотрено отдельно стоящее некапитальное здание — ангар, для хранения техники и инвентаря.

Максимальная единовременная вместимость помещений — 350 человек, в том числе: занимающиеся в футбольной академии — 200 человек, обслуживающий персонал и иные посетители — 150 человек.

На прилегающей территории оборудуют парковку для легковых автомобилей, стоянку для автобусов, выполнят комплексное благоустройство с озеленением.

Ввод в эксплуатацию намечен на 2025 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) «50 умных ФОКов». Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.