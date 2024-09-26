На спортивных объектах Серпухова продолжаются ремонтные работы

сегодня в 20:07

На большинстве объектов спортивной инфраструктуры Городского округа ремонтные работы вышли на финишную прямую. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В спортивном комплексе «Красные Крылья» проводится капитальный ремонт кровли четырех домиков и тренажерного зала. Помимо этого, в комплексе появится новое оборудование для спортивной школы «Зубренок».

В ФОК «Звезда» подрядчик ведет работы по нанесению разметки на полностью обновленном игровом поле. В комплексе «Красные Крылья» в полном объеме завершен монтаж кровли на домиках, монтаж кровли самого спортивного корпуса выполнен на 90%.

Кипят работы и в спортивном зале «Надежда» села Липицы. Его ждут колоссальные преображения и достаточно большой объем работ для подрядчика. Сейчас строительная бригада приступила к шпатлеванию стен, устройству межкомнатных перегородок.

В Протвино на площади перед спортивной школой «Протвино» продолжаются работы по укладке асфальта. Отставания от графика нет.

После завершение всех работ и обновления спортивных объектов Городского округа занятия спортом для жителей станут ещё более комфортными.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.