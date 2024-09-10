На северо-востоке Москвы выставили на продажу коммерческие помещения

Столица выставила на продажу 11 нежилых помещений, которые имеют свободное назначение и располагаются на северо-востоке города. Для приобретения предпринимателям доступны объекты площадью от 56,5 до 250,9 кв. м, сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов.

Он уточнил, что эти объекты располагаются на первых этажах жилых домов в районах с развитой инфраструктурой. Благодаря свободному назначению собственники смогут отрыть в помещениях салоны красоты, мастерские, ателье, аптеки, кафе и магазины.

«Коммерческие объекты имеют высокий спрос среди московских предпринимателей. Только за первое полугодие 2024 года на торгах реализовали более 1,1 тыс. подобных помещений, а конкуренция составила более 7 участников на лот», — сказал Пуртов.

Каждый объект обладает отдельным входом и подключен к основным коммуникациям — водоснабжению, канализации и электричеству.

По одному объекту располагается в районах Южное Медведково, Лосиноостровский, Бутырский, Бабушкинский и Алтуфьевский. Два — в Марьиной Роще, а четыре — в районе Северный. В зависимости от лота заявки на участие в торгах будут принимать до периода с 17 сентября до 8 октября. Стоимость помещений определят на аукционах, которые проведут с 8 по 16 октября.

Чтобы поучаствовать в торгах, нужно зарегистрироваться на площадке «Росэлторг» и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Москва регулярно выставляет на аукционы объекты коммерческого назначения. Ранее мэр города Сергей Собянин сообщал, что начиная с 2014 года продажи такой недвижимости выросли в 13 раз. На торгах можно купить или взять в аренду земли под рестораны и кафе, дома быта и магазины, участки под строительство частных домов, машино-места, коммерческие помещения и здания. Также предлагают нестационарные торговые объекты.