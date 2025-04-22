На рынке жилой недвижимости ожидается снижение покупательской способности

К 2030 году население России сократится на 1 миллион человек, что усложнит ситуацию на рынке жилой недвижимости и приведет к сокращению рынка ипотечного кредитования в России на 17% к 2027 году и уменьшению числа заемщиков на 43%, сообщили РИАМО аналитики PARUS Asset Management.

С 2010 года рынок недвижимости России демонстрировал стабильный рост, стимулируемый благоприятной экономической конъюнктурой, ростом доходов населения и увеличением спроса на ипотечное кредитование. Основным драйвером этого роста выступало поколение X, для которого приобретение собственного жилья было приоритетом, тесно связанным с традиционными семейными ценностями.

Поколение X, составляющее 23% населения (около 34 миллионов человек), формировало спрос в основном на доступное жилье эконом-класса, расположенное на окраинах крупных городов, а также на компактные квартиры.

В последние годы ситуация кардинально меняется. Неопределенность экономической обстановки, вызванная геополитическими факторами и глобальными вызовами, а также демографический кризис диктуют новые правила игры на рынке недвижимости. На первый план выходят представители поколения Y, численность которого значительно меньше (не более 16% населения). По словам руководителя аналитического центра PARUS Asset Management Елены Михайловой, это поколение пересматривает традиционные ценности.

«В отличие от предыдущих поколений владение недвижимостью для миллениалов больше не является первостепенной задачей. Они все чаще выбирают аренду, что отражает тенденцию к экономике совместного потребления. Создание семьи и рождение детей также отодвигаются на второй план. При этом, вопреки распространенному мнению, миллениалы стремятся жить в районах с развитой инфраструктурой, а не в малогабаритных квартирах-студиях на окраинах», — отмечает эксперт.

По данным аналитиков PARUS Asset Management, в условиях демографического спада и нестабильности на рынке жилья одним из самых надежных инструментов для сохранения и приумножения капитала является ЗПИФ, который позволяет инвестировать в высококачественную коммерческую недвижимость с чеком от 900 рублей без необходимости приобретения всего объекта и получать стабильный доход от аренды коммерческой недвижимости, что значительно выше дохода от аренды квартир.