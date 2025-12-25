На рынке недвижимости Ямала продолжает увеличиваться доля ипотечных сделок

На Ямале наблюдается устойчивый рост популярности ипотечного кредитования при покупке жилья. Ситуация прослеживается как на первичном, так и на вторичном рынке, сообщает «Север-Пресс» .

Согласно данным аналитиков «Авито Недвижимость», к ноябрю отмечен наибольший всплеск интереса к оформлению ипотеки на вторичном рынке, где доля подобных операций достигла 35%.

«На вторичном рынке доля сделок с использованием ипотеки по итогам ноября 2025 года составила 30% (+1 п. п. за месяц, +16 п. п. к январю). Регионами — лидерами по доле ипотеки на вторичном рынке в отчетном месяце стали Чукотский АО (53%), Тыва (41%), Республика Саха (Якутия), Ханты-Мансийский АО и Архангельская область (по 37%), Ямало-Ненецкий АО и Магаданская область (по 35%)», — поделились эксперты.

Увеличилось к ноябрю и число ипотечных сделок на первичном рынке, составив 71%. Подобную динамику объясняют снижением ключевой ставки и востребованностью семейной ипотеки в свете грядущих изменений в условиях ее предоставления. При этом почти 80% всех жилищных кредитов, выдаваемых в России на первичном рынке, приходится именно на этот вид ипотеки. Другие государственные программы поддержки, как, например, арктическая и дальневосточная ипотеки, также пользуются стабильным спросом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.