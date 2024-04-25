На месте будущей школы в подмосковном ЖК «Люберцы» заложили капсулу времени

В подмосковном ЖК «Люберцы» одноименного городского округа в основание строящейся школы на 1 650 мест заложили капсулу времени с посланием потомкам. Планируется реализовать проект в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики региона.

В школе площадью свыше 22 тыс. кв. метров смогут одновременно обучаться по 6 параллелей с 1 по 11 классы. Здесь оборудуют специализированные классы с лаборантскими для изучения информатики, биологии, физики, химии и других наук. Развивать творческие способности в кулинарии, шитье или работе по дереву и металлу ученики смогут в мастерских. Полноценное питание обеспечат в просторной столовой на 825 мест. Для школьных мероприятий на первом этаже оборудуют двухсветный актовый зал со сценой, а этажом выше появится сразу четыре спортивных зала с раздевалками и душевыми. Центром притяжения всех учеников станет крупный библиотечный центр с интерактивными зонами — он расположится сразу на трех этажах школы.

На территории общеобразовательной организации предусмотрено комплексное благоустройство и озеленение. Во дворе оборудуют полноценную зону для занятий спортом на отрытом воздухе: с футбольным полем, площадками для волейбола и баскетбола, беговой дорожкой, полосой препятствий и зоной для прыжков в длину и высоту. Кроме того, здесь появятся площадка для проведения школьных мероприятий и место для спокойного времяпрепровождения.

«По мере строительства новых домов в жилом комплексе «Люберцы», реализуются и объекты социальной инфраструктуры. На территории проекта уже построены три здания школ и пять детских садов. Общеобразовательная школа на 1 650 мест станет уже четвертой в составе проекта. Муниципальное учреждение смогут посещать дети со всего района. Школа будет отвечать всем современным стандартам, ее оснастят мебелью и оборудованием, необходимым для комфортного образовательного процесса», — отметил генеральный директор СЗ «Самолет-Девелопмент» Никита Шувалов.

ЖК «Люберцы» возводится в Московской области в 7,5 км от МКАД. В шаговой доступности от проекта расположены станция метро «Некрасовка» и остановки общественного транспорта. Рядом с жилым комплексом находятся Салтыковский парк, Люберецкие карьеры и река Пехорка. Проектом предусмотрена развитая инфраструктура — на первых этажах домов открыты продуктовые магазины, кафе и салоны красоты, также здесь работает инженерно-технологический лицей на 1100 мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.