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На кадастровый учет поставлены еще три дома в ЖК «Катуар»

На кадастровый учет поставлены еще три дома в ЖК «Катуар» городского округа Мытищи, передает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Теперь дольщики могут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия.

Оперативно поставить дом на кадастровый учет удалось благодаря совместной работе министерства жилищной политики и управления Росреестра по Подмосковью.

В рамках комплексного развития территории в проекте комфорт-класса ЖК «Катуар» веден в эксплуатацию и открыт детский сад на 225 воспитанников, строится школа для 1 100 учеников. Планируется открытие встроенного медицинского центра и торгового комплекса.

Три дома расположены в деревне Сухарево.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.