На юго-западе Москвы появится офисный квартал из 3 корпусов

Фото - © Проект офисного квартала из трех корпусов на пересечении Старокалужского шоссе и улицы Академика Семенихина/Сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Три деловых корпуса с торговой галереей планируют возвести на пересечении Старокалужского шоссе и улицы Академика Семенихина. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«На земельном участке площадью 2,1 га появится офисный квартал общей площадью 96 тыс. кв. м. Он будет состоять из трех корпусов, два из которых объединят стилобатной частью, где разместится вся инфраструктура проекта. Вблизи офисных корпусов будет благоустроена городская площадь с озеленением и зонами отдыха», – пояснил Бочкарев.

Он добавил, что старт строительных работ запланирован на начало 2025 года.

Архитектурная особенность офисного квартала — устремленные вверх динамичные объемы последних этажей. Вход в один из них подчеркивает высокая арка, добавляющая фасаду пластики и помогающая связывать объект с окружающим пространством.

По словам главного архитектора Москвы, первого заместителя председателя Москомархитектуры Сергея Кузнецова, проект обладает живым силуэтом — два корпуса, обращенные к площади, завершают парящие объемы, которые визуально отделяются от основного при помощи стеклянного пояса. Кузнецов отметил, что динамика и характер объекта задаются верхними архитектурными элементами с акцентным диагональным верхом, который продолжает фасадную линию.

«Расположенное в глубине участка офисное здание, напротив, представляет собой статичный и строгий, вытянутый по оси стилобата, горизонтальный объем, выступая «фоном» для стоящих перед ним башен, и связывающий их в единый архитектурный ансамбль», – сказал Кузнецов.

Офисный квартал STONE Калужская будут строить по адресу: Старокалужское шоссе, зу 64/1. Благоустроенная площадь рядом с ним свяжет проект со станциями «Воронцовская» БКЛ и «Калужская» Калужско-Рижской линии метро. Девелопер проекта — компания STONE. Разработкой архитектурной концепции занимается российское бюро Kleinewelt Architekten.

Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко ранее отметил, что по итогам опросов большая часть работников офисов в столице довольна своим рабочим местом.

«Среди опрошенных 85% служащих довольны своими офисами. Работники высоко оценили транспортную доступность, обеспеченность офисов охраной, пропускной системой, отоплением, кондиционированием и скоростными лифтами», — пояснил Михайленко.

Он добавил, что высокие оценки москвичей также получила оснащенность офисов автоматическими системами кондиционирования и отопления.